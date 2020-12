Kritik des Klimabündnis : „Kaarster for Future“ fordert klimapolitische Akzente

Werner Kindsmüller ist der Sprecher der Klimainitiavite „Kaarster for Future“. Hier ist er beim Klimaaktionstag 2019 auf dem Rathausplatz zu sehen. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Das Jahr 2020 war aus Sicht der Klimainitiative „Kaarster for Future“ ein verlorenes Jahr für den Klimaschutz. Auf dem Weg, die Klimaziele zu erreichen und die Schadstoffemissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, sei die Stadt Kaarst kaum einen Schritt vorangekommen, heißt es in einem Jahresrückblick der „Kaarster for Future“.

Deren Sprecher Werner Kindsmüller kritisiert: „Vor allem vermissen wir Maßnahmen, um die Hauptursachen für die klimaschädliche Gase, den Autoverkehr und den Energieverbrauch von privaten Haushalten anzugehen.“ Wenn das im Klimakonzept der Stadt vorgegebene Ziel, die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu reduzieren, ernsthaft verfolgt werden soll, müsste im neuen Jahr eine Mobilitätswende in Kaarst eingeleitet werden.

Statt den Autoverkehr in der Innenstadt durch Parkplätze oder die geplanten Parkpaletten noch attraktiver zu machen, müsste der Autoverkehr zugunsten von Radfahrern und Fußgängern reduziert und Parkplätze in der Innenstadt müssten gebührenpflichtig werden. Derzeit gibt es in der Innenstadt rund 640 kostenlose Parkmöglichkeiten für die Kaarster Bürger.

Zudem müsse ein Beratungsangebot für Hausbesitzer geschaffen werden, um ihnen Wege aufzuzeigen, um ihre Immobilie energetisch zu sanieren, so die Initiative. Zu einer energetischen Sanierung zählen beispielsweise Solarthermie zur Warmwasser- und Heizungsunterstützung, Dämmung des Dachs und der Wände oder Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.

„Der Sommer 2020 mit vermehrten Hitzetagen, Trockenheit und Starkregen hat gezeigt, dass Klimaschutz dringend notwendig ist, um noch schlimmere Entwicklung in Zukunft zu vermeiden,“ warnt Werner Kindsmüller. Allerdings seien auch im Haushaltsentwurf für 2021 keine echten Schwerpunkte für den Klimaschutz erkennbar. Deshalb müsse der neue Rat dringend klimapolitische Akzente setzen, so die Hoffnung von „Kaarster for Future“.

(NGZ)