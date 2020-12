Klimabündnis in Kaarst : Ökobilanz für Entwicklung der Stadtmitte gefordert

Blick in die Kirschblütenallee im Kaarster Stadtpark (Archivbild). Foto: Stephan Seeger

Kaarst Wie die Pläne zu Umgestaltung des Stadtparks die Umwelt in Kaarst beeinflussen, beschäftigt derzeit die „Kaarster for future“. Sie haben sich mit einer Stellungnahme an den Bau- und Planungsausschuss gewandt.

Das Klimabündnis „Kaarster for future“ hat für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Donnerstag (10. Dezember) eine Stellungnahme an den Ausschussvorsitzenden Christian Gaumitz geschickt, die unserer Redaktion vorliegt. Darin geht es um die Umgestaltung des Stadtparks. Nach Auffassung des Klimabündnisses hätten die bislang vorgeschlagenen Maßnahmen der politischen Fraktionen „erhebliche Auswirkungen“ auf den Verkehr und dabei insbesondere auf die Parksituation und den Grünbereich in der Innenstadt. Ob die Maßnahmen dabei zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen führen, sei zweifelhaft.

Die Vorschläge der Verwaltung zum Bau der Parkpaletten würden die eigenen Klimaziele konterkarieren. „Da der Autoverkehr für 42 Prozent der Emissionen in Kaarst zuständig ist, sind solche Pläne unverantwortbar“, heißt es in der Stellungnahme. Dabei könnten Maßnahmen zur Verlagerung der Parkflächen an den Rand der Innenstadt durchaus sinnvoll sein, wie „Kaarster for future“ schreiben. Dadurch könnte auch der Bereich rund um den Neumarkt vom Autoverkehr befreit und die Aufenthaltsqualität verbessert werden.