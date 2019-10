Vortrag in Kaarst : Klimaarchitekt Peter Küsters wirbt für Gründächer

Kaarst Peter Küsters gab Tipps, wie das Klima in den Innenstädten verbessert werden kann. Er sprach sich in Kaarst gegen Steinwüsten aus.

Er ist der erste Urban Climate Architect und er lebt in Neuss. Da lag es nahe, ihn in den Umweltausschuss einzuladen. Peter Küsters gab Tipps, wie das Klima in den Innenstädten verbessert werden kann. Auch wenn das Zentrum von Kaarst nicht zu vergleichen ist mit den Betonwüsten der Großstädte: Was den Großstädten nützt, kann den kleineren nicht schaden. Grün sei früher nur schön gewesen, jetzt sei es auch nützlich angesichts immer höherer Temperaturen. „Es wird aber nicht nur wärmer, das Wetter bleibt auch zu lange stehen“, erklärte Küsters. Gegen Hitze helfen Bäume: „Die Verdunstung entzieht der Luft Energie und kühlt sie so ab“, erklärt Küsters. Bäume könnten dann schlecht sein, wenn sie – beispielsweise zwischen Häusern – die Luftströme bremsten. Er wies darauf hin, dass Klimaanpassungskonzepte von Bund und Land gefördert werden.