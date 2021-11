Klima-Initiative : Initiative „Kaarster for Future“ lobt neues Fahrradkonzept

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ begrüßt den Entwurf des Fahrradkonzepts, den das Ingenieurbüro Runge im jüngsten Mobilitätsausschuss vorgestellt hat.

„Dessen Umsetzung kann zu einer durchgreifenden Verbesserung der unbefriedigenden Situation der Radfahrer führen“, heißt es in einer Stellungnahme. Eine Stärkung des Radverkehrs entspreche dem Bedürfnis vieler Bürger, wie der Erfolg des Radentscheids zeige. „Kaarster for Future“ begrüßt, dass sich die konkreten Vorschläge auf die Verbesserung der innerstädtischen Hauptverbindungen in den Ortsteilen konzentrieren. Damit könne die Attraktivität des Fahrrads als alltägliches Verkehrsmittel gestärkt werden.

Zugleich sei die Stärkung des Radverkehrs die einzige Möglichkeit, um die hohen Emissionen durch den klimaschädlichen Autoverkehr zu reduzieren. Um in etwa 20 Jahren klimaneutral zu sein, werde bereits jetzt eine deutliche Reduzierung des Autoverkehrs und die Stärkung des Fahrrads benötigt, argumentiert die Initative. Allerdings sei man nach der Diskussion im Mobilitätsausschuss in Sorge, dass das Konzept erneut zerredet, verwässert und verschoben werde, meint der Sprecher der Initiative, Werner Kindsmüller. „Auch in der Vergangenheit gab es gute Fahrradkonzepte, wenngleich keines so durchdacht war, wie das vorliegende. Sie sind immer am mangelnden politischen Willen und den Beharrungskräften in der Verwaltung gescheitert.“