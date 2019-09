Kreuzung an der Erftstraße : Schwerer Unfall mit Kleinkind auf der Neersener Straße

Kaarst Schwerer Verkehrsunfall in Kaarst: An der Kreuzung Neersener Straße/Erftstraße war ersten Erkenntnissen zufolge eine 37-jährige Autofahrerin gegen 11 Uhr aus Richtung Schiefbahn kommend nach Neuss unterwegs und wollte links in die Erftstraße einbiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei übersah sie den ihr entgegen kommenden Lkw eines 61-jährigen Duisburgers. Noch während des Abbiegevorgangs krachte es. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten die verletzte Autofahrerin in ein Krankenhaus. Ein wenige Monate altes Kleinkind, ebenfalls Insasse im PKW, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Neersener Straße blieb zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt.