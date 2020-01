Aktion von Westnetz-Azubis : Kleine Sternschnuppen erfüllen Kinderwünsche

Kaarst Sophie und Katrin haben sich zu Weihnachten einen Füller gewünscht, Leo und Richard eine Musik-CD. Ihnen und 40 weiteren Kindern wurden diese Wünsche dank einer Geschenkeaktion der Jugend- und Auszubildendenvertretung von Westnetz erfüllt.

Die Westnetz-Mitarbeiter Daniel Höner, Matthias Schulze und Louis Uphus sorgen bereits im vierten Jahr dafür, dass sich die Kinder, die von der evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Kaarst betreut werden, über ein Geschenk freuen durften. Im Vorfeld besuchten die Auszubildenden die Einrichtung, um mit den Kindern und Jugendlichen Sternschnuppen zu basteln und ihre Wünsche darauf zu notieren. Die Sternschnuppen schmückten in der Adventszeit den Weihnachtsbaum in der Kantine des Unternehmens an der Collingstraße in Neuss. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchten sich Sternschnuppen aus und besorgten die entsprechenden Geschenke. Hübsch verpackt wurden sie an die Leitung der Einrichtung übergeben, damit sie zu Weihnachten unter den Baum gelegt werden können.