Zweifamilienhaus an der Halestraße in Kaarst „Kleine Mäuse“ übernehmen Großtagespflege

Das Erdgeschoss und der Garten des Zweifamilienhauses wird derzeit als Vertretungsstützpunkt der Kindertagespflege genutzt. Die Wohnung ist 94 Quadratmeter groß, der Garten hat eine Fläche von 156 Quadratmetern. Aufgrund der bisherigen Nutzung ist so ziemlich alles an erforderlichen Einrichtungsgegenständen vorhanden. Der künftige Träger kann für die Inneneinrichtung eine Investitionsförderung für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren beim Landschaftsverband Rheinland beantragen. Im Obergeschoss befindet sich eine Wohnung, die künftig ebenfalls als Großtagespflegestelle genutzt werden soll. Eine Übernahme beider Großtagespflegestellen werde durch den gleichen Betreiber angestrebt. „Die kleinen Mäuse gGmbH“ war übrigens der einzige Träger, der sich an dem Interessenbekundungsverfahren beteiligt hatte – umso erfreulicher also, dass dieser Träger die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.