Kaarst: Kleine Knipser zeigen bei VHS-Kursus, was sie können

VHS-Kursus : Kleine Knipser zeigen, was sie können

An den insgesamt drei Kursus-Tagen haben die zehn Kinder hunderte Fotos mit ihren Apparaten geschossen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kaarst Auf den ersten Blick zeigt das Bild etwas Feingeädertes, benetzt von silbrig glänzenden Wassertropfen. Was ist das? Auf jeden Fall eine gelungene Nahaufnahme. Von denen haben an drei Tagen zehn Kinder hunderte mit ihren Fotoapparaten geschossen – unter dem Motto „Nah-näher-ran“ nahmen sie an einem Fotoworkshop der VHS teil.

Von Elisabeth Keldenich

Kursleiterin Gerlind Engelskirchen, ausgebildete Fotografin, bot den Kursus bereits zum dritten Mal an und war höchst zufrieden mit ihren Schützlingen. „Voraussetzung ist, dass alle Kinder eine eigene Kamera und Vorkenntnisse mitbringen, dann gebe ich ihnen ein Thema zur Motivsuche vor“, erklärt sie.

Wichtig: „Es wird der Rahmen erlernt, welches Objekt sich am besten fotografieren lässt – wir machen keine Dokumentation, sondern halten uns ganz nah ans Objekt“, so die Fotografin. Dadurch werden die Aufnahmen viel interessanter und es ist nicht entscheidend, dass das Motiv sofort zu erkennen ist, betonte Engelskirchen. Diese Vorgabe und das Thema „Stelle ein Menü auf dem Markt zusammen“, setzten die Kinder mit einem Vormittagsbesuch des Wochenmarktes am Kaarster Rathaus perfekt um.

Das eingangs erwähnte Bild ist ein Kohlkopf – und im weiteren hielten die jungen Fotografen Eier, Paprika, Körnerbrot, Pilze, Birnen und weitere Lebensmittel für dieses Menü in verblüffenden – und nicht immer sofort erkennbaren – Ausschnitten fest. Ihre Fotos hatte Hans Engelskirchen von den USB-Sticks auf den PC übertragen, so dass alle sie gemeinsam betrachten konnten. Philines (12) Weihnachtsgeschenk war eine Kamera – und nun hatte sie viel über Motivsuche gelernt.

Maja (10) zeigte stolz die geerbte Kamera ihres Vaters und freute sich über den richtigen Umgang mit Blitz und Licht. Tims (12) Kamera stammt ebenfalls vom Vater. Das „Schießen“ der Nahaufnahmen hatte ihm sehr zugesagt – vom Kursus hatte er sich noch mehr theoretische Grundlagen erhofft. Im Rahmen des Sommerfestes am 15. September werden die besten Bilder aller Kinder in einer Präsentation gewürdigt.