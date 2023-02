Gremium in Kaarst Stadtrat geht für 14.000 Euro nach Willich in Klausur

Würde man die Politik mit Fußball vergleichen, wären in der aktuellen Legislaturperiode nun 45 Minuten gespielt und die Kommunalpolitiker würden in die Halbzeitpause gehen. Zeit für den Trainer, seine Mannschaft auf die zweiten 45 Minuten einzustimmen und taktische Verbesserungen vorzunehmen. Das plant nun auch Bürgermeisterin Ursula Baum, die mit dem kompletten Stadtrat am kommenden Freitag für zwei Tage im Landgut Ramshof in Willich in Klausur geht. „Um die Zusammenarbeit für die Stadt Kaarst zwischen Verwaltung und Stadtrat bestmöglich zu gestalten, ist ein vertrauensvolles Miteinander und gegenseitiges Verständnis wichtig. Deshalb ist es üblich, dass sich die Verwaltungsspitze und der Stadtrat zu Beginn einer Ratsperiode zu einer Klausurtagung treffen“, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus.