Kabarett in Kaarst : Thomas Nicolai imitiert Promis in Perfektion

Kaarst Klaus Kinski an der Wursttheke, Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer – Comedian Thomas Nicolai hat diese Promis bei seinem Auftritt in Kaarst parodiert.

Das hat es so auch noch nicht gegeben: Thomas Nicolai und sein Keyboarder Robert Neumann wirbelten am Sonntagabend, noch bevor die Show offiziell beginnen sollte, ganz in Weiß auf der Bühne herum. Mit ihren weißen Brillen und den grünen Lichtern, die überall blinkten, wirkten sie wie von einem anderen Stern. Die Musik erinnerte ein wenig an „Kraftwerk“.