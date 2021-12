Neuer Polizeibeamter : Klaus Greven geht im Kaarster Westen auf Streife

Petrauschke, Greven, Koch und Semmler (v.l.). Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss

Kaarst Der neue Bezirksbeamte der Stadt Kaarst ist am Montag (13. Dezember) offiziell vorgestellt worden. Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde, begrüßte gemeinsam mit Sebastian Semmler, Erster Beigeordneter der Stadt Kaarst und Ordnungsdezernent, sowie dem Leiter der Wache in Kaarst, Polizeihauptkommissar Wolfgang Koch führten Klaus Greven offiziell in sein neues Amt ein.

Seit Oktober bestreift Polizeihauptkommissar Klaus Greven den Bezirk Kaarst-West. Er folgt damit auf Heinz-Dieter Martin, der in den Ruhestand gegangen ist. Greven ist 49 Jahre alt und lebt in Kaarst, wo er auch aufgewachsen ist. Nach dem Grundwehrdienst begann er 1995 die Ausbildung bei der Polizei in Wuppertal und versah danach seinen Dienst von 1998 bis 2011 im Polizeipräsidium Mönchengladbach, wo er neben drei Jahren Wach- und Wechseldienst auch zehn Jahre in der Einsatzhundertschaft erlebte.

Es folgten zehn weitere Jahre im Wach- und Wechseldienst in Kaarst. Einigen Bürgern dürfte er auch als Sportabzeichen-Prüfer für die SG Kaarst bekannt sein. Nun wird er – bei gutem Wetter auch mit dem Fahrrad – zwischen Kaarster Rathaus und Kaarster See anzutreffen sein.

Die Bezirksbeamten der Kreispolizeibehörde Neuss sind für die Bürger, für Institutionen, Verbände und Einrichtungen wichtige polizeiliche Ansprechpartner. Der Bezirksdienst hat ein offenes Ohr für die Belange seiner Bürger und ist präsent, wenn er zu Fuß seinen Bereich bestreift. Er vollstreckt aber auch Haftbefehle, unterstützt die Verkehrssicherheitsarbeit und nimmt Anzeigen auf. Im gesamten Kreisgebiet sind 45 Bezirksbeamte unterwegs, zu Fuß, per Fahrrad oder Motorroller.