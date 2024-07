23 Ehemalige in Kaarst dabei Klassentreffen nach 60 Jahren

Kaplan Clemens Neuhoff erinnerte in einem Wortgottesdienst in „Alt St. Martin“ an die alten Zeiten und die leider schon verstorbenen Klassenkameraden und Lehrer, für die auf dem Altar jeweils eine Kerze angezündet wurde. Beim anschließenden Beisammensein im Restaurant „Haus Broicherdorf“ wurden Fotos, Episoden und Anekdoten aus der alten Zeit ausgetauscht. Karl-Heinz Leßmann hielt eine kurze, launige Ansprache, in der er vor allem auf das Erlebte aus der Schulzeit einging – den Anfang machte dabei die Einschulung im Jahr 1956. Die Klassenräume damals waren so, wie sein Vater es ihm beschrieben hatte: „Mit alten Holzbänken, Klapppult und Tintenfässern. Etwas ungemütlich, aber es ging“, sagte Leßmann.