Kirmesplatz, Friedrich-Krupp-Straße, Bruchweg Klagen über „Wild“- und Fremdparker

Die CDU hatte am 17. Januar zu einer Bürgerversammlung geladen, an der auch Rolf Stichling teilnahm. Dort seien die verfehlten Planungen der Vergangenheit erörtert worden, die Bürger wurden gefragt, was sie sich für die Stadt wünschen. Über jene Versammlung sprach Stichling zum Tagesordnungspunkt „Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner“ im Stadtrat in der vergangenen Woche. Die CDU-Versammlung habe er damals „schockiert“ verlassen, als er hörte, dass Kaarst eine Autostadt sei und Parkplätze im grünen Zentrum gebaut werden müssen, um es attraktiv und erreichbar zu machen. „Der Kirmesplatz wird zum kontinuierlichem Abstellen von Fahrzeugen, die gar nicht aus Kaarst kommen, genutzt. Warum lässt die Stadt diesen Missbrauch zu, wo doch die Parkplatznot überall sichtbar ist?“, wollte Stichling von der Verwaltung wissen. „Warum muss für die Planung eines grünen Zentrums so viel zerstört werden, wenn sich doch kostenlose Alternativen wie am Kirmesplatz bieten?“, so Stichling weiter.