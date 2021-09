Stadt Kaarst bestätigt Beschwerden : Klagen über verwilderten Friedhof

Auf den asphaltierten Wegen des Büttgener Friedhofs gibt es viele Schlaglöcher. Foto: Stephan Seeger

Büttgen Bürger beschweren sich im Internet über den Zustand des Büttgener Friedhofs: Unkraut, Stolperfallen und Schlaglöcher auf den Gehwegen. Die Verwaltung verspricht Abhilfe.

In der Facebook-Gruppe „Du bist Büttger, wenn...“ gibt es einmal mehr Beschwerden über den Zustand des Friedhofs in Büttgen. „Unkraut, buckelige Wege, Stolperfallen, wo man nur hinschaut. Sieht alles super ungepflegt aus!“, schreibt eine Userin und postet dazu Fotos vom Friedhof. Ein Besuch am Montag zeigt: Die Frau hat recht, der Friedhof ist in einem schlechten Zustand. Viele Wege sind mit Unkraut zugewuchert, die asphaltierten Wege sind mit Schlaglöchern übersät.

Unter dem Post hat sich auch Bürgermeisterin Ursula Baum zu Wort gemeldet. „Ich bin da schon dran“, erklärt sie: „Fairerweise muss man sagen, dass das Wetter Unkraut wachsen lässt wie nichts. Ich denke, jeder weiß das und sieht das überall. Die Natur freut sich über Regen und Wärme. Daher bitte ich um etwas Verständnis“, versucht sie die Bürger zu besänftigen. Die Bürgermeisterin wird nach Angaben der Stadt in den kommenden Tagen ein Gespräch mit der Fachverwaltung führen. Nicht nur über den beschriebenen Zustand, sondern auch über Gräber, die nicht mehr gepflegt werden und verwildern. Ein Bürger schreibt, dass er wegen des schlechten Zustandes vor allem in den Bereichen, in denen die Stadt Kaarst für die Pflege zuständig ist, im Juni 2019 bei der Bürgermeistersprechstunde zu Gast war. Danach habe sich der Zustand zwar gebessert, „das war aber nicht von langer Dauer“, schreibt er weiter.