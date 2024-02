Achte Auflage im März KKV lädt zu Ausbildungs- und Studienbörse in die Rathausgalerie

Es war offenbar eine gute Idee, im Jahr 2014 die erste Ausbildungsbörse auf lokaler Ebene in Kaarst zu veranstalten. Inzwischen ist die Börse neben den größeren Ausbildungsmessen in Neuss und Düsseldorf gut angesehen. In den Jahren 2021 und 2022 wurde sie infolge der Corona-Einschränkungen in digitaler Form angeboten, wie im vergangenen Jahr kann sie nun wieder in Präsenz durchgeführt werden. In diesem Jahr werden mehr als 30 Aus- und Fortbildungsstätten an der Veranstaltung teilnehmen, darunter weiterführende Schulen, mehrere Handwerksbetriebe aus der Umgebung, Firmen und Dienstleister und erstmalig auch das Oberlandesgericht Düsseldorf. An mehr als 30 Ständen werden Informationen über Aus- und Fortbildung angeboten, wie der KKV mitteilt.