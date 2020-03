Eltern schreiben Brief an Kaarster Bürgermeisterin : Kitas leiden unter Lärmbelästigung

Kaarst Nach einem Eltern-Schreiben verspricht die Stadt Verbesserungen beim Lärmschutz.

Der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler räumte ein, dass nicht nur die Kita an der Büdericher Straße von der Lärmbelästigung betroffen ist. „Manchmal gibt es auch Kritik, die wir nicht vorenthalten wollen. Die Arbeiten am Lärmschutz an der Büdericher Straße, die fast alle Kitas betrifft, wurden sehr spät aufgenommen und sind ins Stocken geraten“, gab Semmler zu. Schon seit längerer Zeit würde das von Seite des Jugendamtes aus angemahnt, dass der Lärmschutz in den Bestandskitas nicht mehr dem Stand der heutigen Technik entspricht. „Wir haben an verschiedenen Kitas eine Lärmbelästigung, die als Belastung angesehen werden muss“, sagt Semmler. Die Verwaltung habe das Problem bei der Gebäudewirtschaft der Stadt Kaarst (GWK) angemerkt, diese will das Problem bis Sommer gelöst haben. „Ich hoffe, dass es die einzige Beschwerde von Eltern ist, die wir reinbekommen“, so Semmler. Es sei kein finanzielles Problem, sondern es liege an der Überlastung der Arbeiter. Semmler ist jedoch optimistisch, die Lärmproblematik in allen betroffenen Kitas zeitnah bewältigen zu können.