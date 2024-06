Städtisches Integratives Familienzentrum Thüringenstraße Vorster Kita feiert 30-jähriges Bestehen

Für das Fest an sich hat sich das gesamte Team der Kita in Kooperation mit den Mitgliedern des Fördervereins etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der gesamte Kindergarten wird sich an diesem Tag in einen Jahrmarkt verwandeln. „Wir haben sogar eine richtige Geisterbahn“, erklärt Hoffmann stolz. Neben der Geisterbahn wird es für die kleinen und großen Gäste noch allerlei mehr Attraktionen vor Ort geben. Als weitere Spiele sind unter anderem Entenangeln, der „heiße Draht“ und Ringewerfen angedacht. „Eingeladen ist auch eine Wahrsagerin“, verrät Ulrike Horster.