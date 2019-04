„Haus Regenbogen“ in Kaarst : Kita-Kinder machen Bücherei-Führerschein

Kaarst Mehrere Kinder der Kita Bussardstraße sitzen gemütlich in einer Ecke der evangelischen Bücherei „Haus Regenbogen“ und blättern in selbst ausgewählten Büchern. Das Lesen klappt noch nicht, denn die Kinder werden erst im Sommer eingeschult.

In einer Buchhandlung waren die Kinder schon, aber nicht in einer Bücherei: „In der Buchhandlung muss man die Bücher kaufen, hier kann man sie leihen“, weiß Yahya (6). Noch besser: Diese Ausleihe ist kostenlos. Durch das Projekt begleitet sie Rabe Fridolin. Am 5. Juli endet der Führerschein mit einem großen Treffen der Kinder und ihrer Familien. Die Kinder werden erzählen, was sie gelernt haben und wie das Ausleihsystem funktioniert. Außerdem bekommt jedes Kind einen Rucksack mit Laufkarte und Lesezeichen – und er dient natürlich der Ausleihe von Büchern. „Und CDs“, merkt Yahya an, denn darauf freut er sich auch schon. Heidi Skroblies und Ulrike Kampf leiten gemeinsam die Aktion. Und zwar ehrenamtlich – wie alle in den evangelischen und katholischen Büchereien Tätigen, denn eine städtische Bücherei gibt es in Kaarst nicht. 32 Vorschulkinder aus vier Kitas im „Dunstkreis“ der Bücherei werden nun jede Woche mit der Leihbibliothek vertraut gemacht.