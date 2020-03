Wasserschaden und Schimmel : Kita Buntakuntla öffnet wohl erst nach den Sommerferien wieder

Die Kita Buntakuntla in Vorst. Foto: Stadt Kaarst

Vorst Nach der kurzfristig notwendigen Schließung der Kindertagesstätte Buntakuntla in der vergangenen Woche liegen nun erste Erkenntnisse vor. Grund für den massiven Wasserschaden ist ein Leck des Kaltwasserrohrs, das zu den Wasserspielgeräten im Außenbereich führt.

Alle Innenwände des Gebäudes weisen in Bodennähe einen Wasserschaden oder einen Schimmelbefall auf. Nun prüfen Bausachverständige, Baubiologen sowie Bauchemiker das weitere Vorgehen zur Sanierung des Gebäudes. Klar ist, dass diese Maßnahmen einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Nach ersten Schätzungen geht die Gebäudewirtschaft Kaarst (GWK) mittlerweile davon aus, dass die Kita voraussichtlich erst nach den Sommerferien wieder in Betrieb gehen kann.