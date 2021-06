Einrichtung kostet 4,4 Millionen Euro : Neue Kita in Büttgen ist bezugsfertig

Viel los bei der Übergabe der Kita an der Birkhofstraße in Büttgen an den Träger. Rund 4,4 Millionen Euro hat die Stadt ausgegeben. Foto: Wolfgang Walter

Büttgen Der vorgegebene Kostenrahmen wurde mit 100.000 noch unterschritten, sodass die Einrichtung am Ende trotz Corona-Pandemie 4,4 Millionen Euro gekostet hat. Die Bürgermeisterin spricht von einem „wunderschönen Tag für Büttgen“.

Mitten in Büttgen, direkt an der Haltestelle der S-Bahn, ist in den vergangenen 18 Monaten fleißig gebaut worden, am Mittwoch wurde das Ergebnis präsentiert: Im Beisein von Bürgermeisterin Ursula Baum, der Technischen Beigeordneten Sigrid Burkhart, dem Ersten Beigeordneten Sebastian Semmler sowie dem Architekten Jakob Post und der neuen Leitung Melanie Bliesner wurde die Kita an der Birkhofstraße offiziell an den Träger übergeben. Die „Evangelische Jugendhilfe Neuss Süd GmbH“ wird die Einrichtung am 11. August pünktlich wie geplant in Betrieb nehmen. Dann können rund 110 Kinder in sechs Gruppen das große Außengelände und die modernen Innenräume nutzen.