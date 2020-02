Betreuung sichergestellt : Wasserschaden – Kita am Vorster Wald geschlossen

Wasserschaden – Kita am Vorster Wald geschlossen

Die Kita Buntakalunta am Vorster Wald wird in den kommenden Wochen geschlossen bleiben. Foto: Stadt Kaarst

Vorst Ein massiver Feuchtigkeitsschaden mit Schimmelbefall hat zur sofortigen Schließung der Kindertagesstätte Buntakuntla am Vorster Wald geführt.

Der Schaden betrifft alle Innenwände des Gebäudes und ist nach einer ersten Einschätzung auf eine defekte Trinkwasserleitung im Boden zurückzuführen. Die Betreuung der Kinder ist sichergestellt. Die beiden Gruppen der Kita Buntakuntla werden in der Kita Lichtenvoorder Straße beziehungsweise in der Kita Bussardstraße untergebracht. Die Eltern wurden von der Kita-Leitung entsprechend informiert. Wie groß der Schaden tatsächlich ist und welche Zeit die Sanierung in Anspruch nehmen wird, werden die kommenden Tage zeigen. Fachfirmen untersuchen sowohl die Ursache, als auch das Ausmaß der Feuchtigkeit und des Schimmels. Nach vorsichtigen Schätzungen wird das Gebäude aber mindestens sechs bis acht Wochen geschlossen sein. „Wir müssen den Schaden freilegen, reparieren, weitere Undichtigkeiten ausschließen, das Gebäude trocknen und sanieren. Dies wird eine gewisse Zeit dauern“, sagt die zuständige Abteilungsleiterin der Gebäudewirtschaft Kaarst, Nicole Faller.