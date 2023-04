Beliebte Blütenpracht in Kaarst Erhöhter ph-Wert bedroht Kirschblüten auf La-Madeleine-Allee

Durch die harten Verdichtungen haben die Bäume keine optimalen Wachstumsbedingungen. „Es kann auch an der Wässerung der letzten Jahre liegen, die Bäume haben bei der trockenen Witterung sehr gelitten“, vermutet Johnen. Er schlägt vor, die Bäume aufzupeppeln und ihnen in Form von einem vitalisierenden Baumdünger Nahrung zu geben. „Ohne Nahrung geht es nicht, gerade in so einer schwierigen Situation“, sagt er. Auch Bohrungen im Wurzelbereich der Bäume mit anschließender Verfüllung könnten laut Baum-Experte Gerhard Schmitz helfen. Für alles andere wären spezielle Analysen notwendig, die teuer sind.