Kostenpflichtiger Inhalt: Kirschblüten in Kaarst : Auf die Selfies, fertig, los!

Foto: Simon Janßen 6 Bilder Die Kirschblütenallee in Kaarst

Kaarst Die Kirschblüten an der La-Madeleine-Allee locken wieder zahlreiche (Hobby-)Fotografen ins Kaarster Zentrum. Die Stadt will die Situation dort wegen coronabedinger Abstandsregeln und Co. im Auge behalten.