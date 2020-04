Ostern in Kaarst : Kirchenmusiker nutzen moderne Medien

Kaarst Das höchste Fest der Christen ist auch ihre arbeitsreichste Zeit: An Ostern sind Kirchenmusiker im Dauereinsatz. Nun sind durch die Corona-Pandemie alle Gottesdienste abgesagt worden und auch die Kirchenmusiker wurden in ihren Vorbereitungen gestoppt.

Sein katholischer Kollege Dieter Böttcher hat Anfang April gemeinsam mit Lena Rausch ein mit Bildern unterlegtes Lied mit dem Titel „Die Zeit bleibt stehen“ zu Ostern geschrieben, das durch die Homepage bereits große Resonanz erfahren hat. Sogar das Domradio ist darauf aufmerksam geworden. An der Orgel hat Böttcher bekannte Lieder zur Passionszeit eingespielt, die ebenfalls auf der Homepage abrufbar sind. Für seine Chormitglieder lässt sich Böttcher etwas Besonderes einfallen: Per sozialer Medien verschickt er Erinnerungen an frühere Aufführungen zu Ostern an alle, die mitgemacht haben. „Ich habe immer alles mitgeschnitten und jetzt kann ich das mal verwenden“, sagt er.