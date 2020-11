Hochglanzmagazin der vier Kaarster Gemeinden : Kirchenmagazin „Format 4“ feiert Geburtstag

Dagmar Andae mit der Zeitschrift Format 4 in der Kirche Sankt Martinus. Die Kirchenzeitschrift wurde vor zehn Jahren erstmals verteilt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Seit zehn Jahren gibt es das gemeinsame Magazin der vier Kirchengemeinden im Stadtgebiet. Dagmar Andreae gehört seit Beginn zum Redaktionsteam und erinnert sich an die Anfänge.

Von Elisabeth Keldenich

Ein rund fünfzig Seiten starkes Hochglanzmagazin in DIN-A-4-Größe zu gestalten, immer wieder ein neues Motto und Themen zu finden, passende Bilder und zahlreiche Informationen einpflegen – dieser Aufgabe stellen sich ehrenamtlich seit zehn Jahren engagierte Gemeindemitglieder der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kaarst-Büttgen.

Nur ein Mal gab es coronabedingt in diesem Frühjahr eine Online-Ausgabe, ansonsten erscheint das Heft drei Mal jährlich vor Ostern, den Sommerferien und Weihnachten und wird an alle katholischen Haushalte durch Helfer verteilt. Offizieller Herausgeber ist der Pfarrgemeinderat (PGR). Der Name „Format 4“ bezieht sich auf die vier Gemeinden im Stadtgebiet Kaarst: Sankt Martinus (Kaarst), Sankt Aldegundis (Büttgen), Sieben Schmerzen Mariens (Holzbüttgen) und Sankt Antonius (Vorst). Diese bilden seit 2009 die Pfarreiengemeinschaft.

PGR-Vorsitzende Dagmar Andrae, Redaktionsmitglied der ersten Stunde, erinnert sich an die Anfänge des Magazins : „Bis dahin gab es zwei Pfarrbriefe – die 'Lebendige Gemeinde' für Kaarst und 'Hand in Hand' für die Gemeinden in Holzbüttgen, Vorst und Büttgen – und alle waren überzeugt vom jeweiligen“, erzählt sie. Da musste man sich erst für ein neues, gemeinsames Sprachrohr „zusammenraufen“. Unter Leitung von Bernhard Riedl, Mediator aus Köln, entstand 2010 eine neue Redaktion mit Mitgliedern aller vier Gemeinden.

Die Zusammenarbeit lief dann aber von Beginn an sehr gut. Aktuell zählt das Team neun Mitglieder, ab nächstem Jahr kommt ein Ehepaar dazu. Pfarrer Gregor Ottersbach vertritt das Pastoralteam. Oberste Ziele: das Erreichen eher kirchenferner Gemeindemitglieder, positive Wiedergabe des Gemeindelebens und Katechese (Glaubensunterweisung). Zum jeweiligen Thema werden in einem Brainstorming Ideen für Textbeiträge gesammelt: Wer schreibt selbst etwas? Welche Autoren kann man zusätzlich gewinnen? Sind alle Texte beisammen, werden sie in eine Dropbox gestellt, so dass jedes Redaktionsmitglied Zugriff darauf hat und Korrektur lesen kann. Die Bildauswahl und das Layout liegen komplett in der Hand von Leonhard Sieg. Und bis zum fertigen Heft finden nur drei Treffen statt – wegen der Corona-Pandemie derzeit online.