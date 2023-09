Gemeinsames Mittagessen im Katharina-von-Bora-Haus Evangelische Kirchengemeinde bringt einsame Senioren zusammen

Laut Bohn habe es im Vorfeld auch kritische Stimmen gegeben, die in dem Angebot eine Konkurrenz zu anderen Mittagstischen gesehen haben. „Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, weil für uns das Zusammenkommen das Entscheidende ist. Man soll bei uns ins Gespräch kommen“, so Bohn. 15 Teilnehmer, überwiegend aus Vorst, haben sich für die Premiere am Donnerstag bereits angemeldet, mehr sollen es für das erste Mal nicht werden. Allerdings werden die Mittagessen künftig an jedem ersten Donnerstag im Monat angeboten, für die nächsten Termine können ich Senioren immer bis zum Dienstag vorher unter den Telefonnummern 02131 979 300 oder 0171 83 85 468 anmelden.