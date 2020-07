Bundesweiter Trend : Kirchenaustritte treffen auch Kaarster Gemeinde

Kaarst Die Zahl der Kirchenaustritte ist in Kaarst 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 52,3 Prozent gestiegen. Doch der Trend ist trotzdem positiv. Derweil werden die restlichen Erstkommunionfeiern im September nachgeholt.

Gemeindereferentin Mara-Lena Meßing hat derweil die Planung der verschobenen Erstkommunionfeiern fest im Blick. Einige Kinder haben mittlerweile schon die Kommuion empfangen: im Rahmen eines „normalen“ Gottesdienstes sowie an Fronleichnam und am Pfingstsonntag. „Nach monatelanger Vorbereitung wollten die Kinder natürlich gerne zur Kommunion gehen und die Familien nicht bis September warten“, sagt Meßing. Denn sie waren auch unsicher, welche Situation im September herrsche. Bei einem Kind stand ein Umzug an und von daher der verständliche Wunsch, vorher in der bisherigen Heimatgemeinde noch die Erstkommuion zu feiern. Fronleichnam als Fest des Leibes Christi und Pfingsten als Geburtsfest der Kirche boten sich liturgisch an, um die Erstkommunion festlich zu begehen. „Ich habe sehr gute Rückmeldungen von den Familien erhalten“, freut sich die Gemeinderefentin.

Nun plant sie zehn Messen an allen vier Septemberwochenenden für die Erstkommunionkinder: in Kaarst sind es 64, in Vorst 30, in Büttgen 30 und in Holzbüttgen 26. „Es werden bis zu 15 Kinder an jedem Wochenende ihre Erstkommunion feiern“, sagt Mara-Lena Meßing. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sollen so viele Angehörige wie möglich an den Messen teilnehmen können. Ansonsten läuft alles so ab wie bei einer „normalen“ Feier am Weißen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern. Schon jetzt denkt Meßing an die Erstkommunion-Kinder des nächsten Jahres. Die Anmeldung erfolgt voraussichtlich erst im Oktober. Den Eltern wurde in einem Schreiben aber versichert, dass es definitiv eine Vorbereitung auf die Kommunion 2021 geben wird.