Im Herzen von Kaarst : Dombaumeister stellt Alt-Sankt-Martinus gutes Zeugnis aus

Kaarst Vor zehn Jahren war die Pfarrkirche Alt-Sankt-Martinus für rund 1,2 Millionen Euro saniert worden. Das Gotteshaus, dessen Langhaus aus dem 11. Jahrhundert stammt und dessen Westturm Ende des 12. Jahrhunderts errichtet worden war, ist ein echtes Kleinod.

Das Positive nach einem Jahrzehnt: Erstens wird Alt-Sankt- Martinus sehr gut von der Bevölkerung angenommen. Ulrich Eßer hat die Erfahrung gemacht, dass zum Gottesdienst am Dienstagabend rund zwei Dutzend Gläubige kommen. In der alten Kirche wird auch gerne geheiratet. Darüber hinaus wurden keinerlei Baumängel festgestellt, es gibt keinen Handlungsbedarf – wohl aber Wünsche: Glaskünstler Burkhard Siemsen hatte im Jahre 2011 eine Schmuckfläche aus Tuffstein aus der Eifel über dem Eingangsportal geschaffen. Auf diesem Tympanon, das so wirkt, als sei es seit ewigen Zeiten Teil der Kirche, erinnern Symbole an Apollonia, an St. Martin und an Karl den Großen. Siemsen regte jetzt an, die Fenster in den drei Apsiden durch Glasmalereien zu ersetzen. „Wir haben die Idee aufgenommen“, versicherte Theo Thissen, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Dieter Hergenröder, der gemeinsam mit Dieter Schubert nach dem Rechten sieht in der kleinen Kirche, schlug vor, das Kreuz im hinteren Bereich von vorne zu beleuchten. Ein Thema war im Rahmen der Begehung auch eine Infotafel. Entschieden werden muss, wo sie platziert und welchen Text sie haben wird. Alle waren sich einig: Alt-Sankt-Martin ist ein wirkliches Kleinod, ein Schatz, den die Kirchengemeinde da hütet.