Neusser Straße in Kaarst : Inhaber klagen über Fahrradstreifen

Kaarst Der Fahrradstreifen auf der Neusser Straße geht Ladenbesitzern gegen den Strich. Sie beklagen Umsatzrückgänge, da Autofahrer nicht mehr kurz anhalten dürfen. Jetzt werden Unterschriften gesammelt.

In den vergangenen Wochen wurde auf der Neusser Straße beidseitig ein neuer Fahrradstreifen angelegt. Doch viele Unternehmer klagen nun darüber, dass ihre Kunden nicht mehr vor ihren Läden halten dürfen und verzeichnen bereits nach kurzer Zeit einen Umsatzrückgang. Auch für Lieferanten sei der Fahrradweg so nicht akzeptabel.

Seit rund 16 Jahren führen Dalia und Apostolos Elefteriadis das Kiosk auf der Neusser Straße. Wie lange sie das noch machen, steht allerdings in den Sternen. „Wir leben von den Kunden, die vor unserem Kiosk kurz anhalten, etwas kaufen und dann wieder fahren“, sagt Dalia Elefteriadis beim Besuch vor Ort. Laut Straßenverkehrsordnung ist es verboten, auf einem Fahrradstreifen zu parken. Ihre Kunden haben das schon zu spüren bekommen: 55 Euro und ein Punkt Strafe wurden vom Ordnungsamt bereits verhängt. So wie den beiden Kiosk-Betreibern geht es auch Tekin Seyfettin und seinem Döner-Laden „Akin“. Da er einen Lieferservice betreibt, ist es sogar noch schlimmer. Die Hälfte seines Umsatzes sei eingebrochen, sagt er. Das Schlimmste an der Sache: Erst kurz vor Beginn der Arbeiten haben die Geschäfte ein Schreiben bekommen, in dem sie über den Fahrradstreifen informiert wurden.