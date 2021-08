„Catweazle“ und „Dream Horse“ laufen in Kaarst : Kinoprogramm bis Ende August steht fest

„Catweazle“ und „Dream Horse“ laufen in Kaarst

Das Kaarster Kino geht am 11. August wieder an den Start. Foto: Klaus Stevens

Kaarst In der kommenden Woche kehrt das Kaarster Kino nach der Corona-Zwangspause mit dem Oscar-prämierten Film „Nomadland“ zurück. Nun steht auch das restliche Programm für den Monat August fest.

(seeg) Am Mittwoch, 18. August, werden in den beiden Vorstellungen um 17 und um 20 Uhr unterschiedliche Filme gezeigt. Los geht es mit der Fantasy-Komödie „Catweazle“ mit Otto Waalkes. Der deutsche Komiker spielt den Magier „Catweazle“, den es aus dem Mittelalter in die moderne Welt verschlägt.