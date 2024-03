Programm im März Kaarster Kino zeigt zwei Filme mit Überlänge

Am 13. März (17 und 20 Uhr) wird das finnische Drama „My sailor, my love“ gezeigt. Herz des Films ist, dass es nie zu spät für einen Neuanfang ist und man auch im Alter die Liebe noch einmal finden kann. Eine Woche später läuft die deutsche Komödie „Eine Million Minuten“ (17 und 20 Uhr, mit 125 Minuten Überlänge) mit Karoline Herfurth und Tom Schilling in den Hauptrollen. Das Leben von Vera und Wolf in Berlin mit zwei Kindern ist anstrengend, der Spagat zwischen Beruf und Familie reibt das Paar auf. Dann erhält Tochter Nina eine Diagnose und wünscht sich eine Million Minuten, die sie mit schönen Dingen verbringen möchte. Am 27. März (17 und 20 Uhr) wird das biografische Historiendrama „The Zone of Interest“ gezeigt, in dem es um die Geschichte des Lagerkommandanten des KZ Auschwitz geht, der mit seiner Familie auf dem Grundstück neben dem KZ lebt.