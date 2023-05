Programm im Albert-Einstein-Forum Volles Kino-Programm im Juni mit fünf Filmen

Weiter geht es mit dem Drama „Das Lehrerzimmer“ (14.), das womöglich alle besonders interessiert, die mit dem „System Schule“ konfrontiert sind. Darin tritt Carla Nowak ihre erste Stelle als Sport- und Mathelehrerin an einem Gymnasium an und fällt im Kolleguim durch ihren Idealismus auf. Als es an der Schule mehrere Diebstähle gibt, beschließt sie, der Sache eigenständig auf den Grund zu gehen. Dabei wird sie schonungslos mit dem „System Schule“ konfrontiert. Eine Woche später geht es mit dem Psychodrama „The Whale“ weiter. Hauptdarsteller Brendan Fraser gewann 2023 für seine Rolle als adipöser, von Fressanfällen geplagter und zurückgezogen lebender Englischlehrer den Oscar als bester Hauptdarsteller.