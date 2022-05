Albert-Einstein-Forum in Kaarst : Kino verzichtet ab sofort auf Kontrollen von Personalien

Kaarst Vor dem neuen Programm für den Monat Juni verzichten die Betreiber des Kinos nun auf die Corona-Kontrollen. Trotzdem wird noch am Maske-Tragen festgehalten. Welche Filme im Juni laufen.

Besucher des Kaarster Kinos werden ab sofort am Eingang nicht mehr nach ihren Impfnachweisen und Personalien kontrolliert. Das gaben die Betreiber des Kinos bekannt. Demnach stoßen die Kontrollen bei über 90 Prozent der Besucher zwar auf Zustimmung, zuletzt habe es unter den Stammgästen aber auch immer wieder Irritationen gegeben. Da es bei den Kabarettveranstaltungen seit Wochen keine pandemiebedingten Auflagen mehr gebe, hatten viele Kinobesucher die Nachweise zuletzt auch nicht mehr dabei. „Wir haben uns daher entschlossen, ab sofort auch keine Eingangskontrollen mehr durchzuführen, bitten allerdings um das Tragen einer Maske bis zum Sitzplatz“, schreibt der Verantwortliche Klaus Stevens in einer Rundmail, die unserer Redaktion vorliegt.

Auch im Juni gibt es derweil wieder ein vielfältiges Programm. Am 1. Juni wird der Film „Downtown Abbey II: Eine neue Ära“ gezeigt. Das Drama hat mit 126 Minuten Überlänge. Am ersten Mittwoch im Monat findet wie gewohnt ab 15.30 Uhr im Kunstcafé Einblick ein Seniorencafé statt. Eine Woche später läuft das deutsche Drama „Das Glaszimmer“ im Albert-Einstein-Forum. Der Film handelt von der Flucht einer Mutter mit ihrem elfjährigen Sohn aus München im Jahr 1945. Im Heimatdorf von Mutter Anna schließt sich ihr Sohn Felix der Hitlerjugend an, findet im neuen Haus aber einen geheimnisvollen Rückzugsort. „Haute Couture – Die Schönheit der Geste“ wird am 15. Juni gezeigt, eine Gesellschaftsdramödie vor dem Hintergrund der Pariser Haute-Couture-Szene mit ein Blick hinter die Kulissen der Modewelt. Am 22. Juni läuft das französisch-indische Drama „Das Licht, aus dem die Träume sind“. Das Leben des kleinen Samay wird auf den Kopf gestellt, als er von seinem Vater erstmals mit ins Kino genommen wird. Zum Abschluss des Monats wird es dann noch einmal lustig: „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ handelt von einem Millionär, der seinen drei Kindern eine Lektion für das Leben erteilen will.