Programm im Dezember Kino Kaarst läutet Jahres-Endspurt ein

In sechs Wochen ist das Kino-Jahr in Kaarst schon wieder Geschichte. Bis dahin aber gibt das Team um Klaus Stevens noch einmal Gas. Am Mittwoch (22. November) läuft „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ um 17 und um 20 Uhr im Albert-Einstein-Forum. Harold Fry war nie dazu bestimmt, ein Held zu sein. Unscheinbar und weit über 60 hat er sich damit abgefunden, still und leise im Hintergrund des Lebens zu verblassen. Als er erfährt, dass seine alte Freundin Queenie im Sterben liegt, schreibt er ihr einen Brief, verlässt sein Haus und geht zum Postamt, ehe er beschließt, einfach weiterzulaufen ins rund 1000 Kilometer entfernte Hospiz. Ob er noch rechtzeitig dort eintrifft? Am 28. November (17 und 20 Uhr) läuft das Drama „Ein ganzes Leben“. Darin blickt der einfache Hilfsarbeiter Andreas Egger im hohen Alter auf sein Leben zurück und bemerkt, dass er bis auf einen Einsatz im Zweiten Weltkrieg und einer Kriegsgefangenschaft bei den Russen nie sein Heimattal verlassen hat.