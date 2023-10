Programm im November Kino Kaarst erhöht Preise um einen Euro

Im November stehen gleich fünf Filme auf dem Programm. Los geht es am Mittwoch, 1. November, mit der französischen Komödie „Die einfachen Dinge“. Eine Woche später wird das Drama „The Lost King“ gezeigt, ehe am 15. November der Film „Die Wochenendrebellen“ mit Florian David Fitz gezeigt wird. Darin sucht Autist Jason einen Lieblings-Fußballverein und reist mit seinem Vater Mirco zu Spielen in allen Stadien der drei Profiligen. Am 22. November läuft das Drama „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“, mit dem österreichischen Drama „Ein ganzes Leben“, eine Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Robert Seethaler, wird der Kino-Monat November abgeschlossen. Alle Filme werden um 17 und um 20 Uhr gezeigt.