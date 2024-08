Anmeldungen am Dienstag und Donnerstag Kindertrödelmarkt in Büttgen lockt mit Schnäppchen

Büttgen · Im September wird auf dem Büttgener Rathausplatz der beliebte Kindertrödelmarkt aufgebaut. An 300 Ständen gibt es Anziehsachen, Spielwaren, Puppen und Co. Wer einen dieser Stände ergattern und etwas verkaufen will, kann sich in der kommenden Woche anmelden.

17.08.2024 , 04:50 Uhr

Der Kinder-Trödelmarkt in Büttgen wird jedes Jahr sehr gut besucht. Foto: Stefan Büntig

von der Volksbank bis zur Pelikan-Apotheke und vom Steakhouse bis zur Reinigung Platz. Veranstaltet wird der beliebte Kinder-Trödelmarkt einmal mehr von der Interessengemeinschaft Büttgen. Kindertrödelmarkt in Büttgen kann doch stattfinden Kurzfristige Lösung gefunden Kindertrödelmarkt in Büttgen kann doch stattfinden Viele Eltern und Großeltern verkaufen dort preisgünstig gut erhaltenes Spielzeug und Bekleidung, aus der die Kleinen heraus gewachsen sind. Manchmal wird das Geld auch direkt wieder umgesetzt, um die größeren oder kleineren Geschwister auszustatten. Was um 15 Uhr nicht verkauft ist, wird entweder wieder eingepackt oder am Sammelplatz abgegeben. Dort wird es dann von Ehrenamtlern der Malteser abgeholt und an Bedürftige verteilt. Stadt sagt beliebten Kindertrödel in Büttgen ab Personalmangel in Kaarst Stadt sagt beliebten Kindertrödel in Büttgen ab Wer einen der Stände ergattern will, sollte am Dienstag, 20. August, zwischen 10 und 12 Uhr oder am Donnerstag, 22. August, zwischen 16 und 18 Uhr im Rathaus Büttgen sein. Dort findet zu den genannten Terminen die Anmeldung mit Platzvergabe und Bezahlung statt. Die normalen Stände (rund 3x3 Meter groß) kosten 18 Euro, die etwas größeren Stände (3x5 Meter, Parkbuchten) 25 Euro. Auf dem Plateau vor dem Rathaus-Eingang werden wieder Decken-Plätze eingerichtet, auf denen größere Kinder schon alleine kostenlos ihre Schätze verkaufen können. Falls die beiden Termine nicht ausreichen, wird nach Angaben der IG Büttgen Anfang September ein zusätzlicher Vorverkaufstermin angeboten. Bei Fragen stehen die Organisatoren des Kinder-Trödelmarktes unter den Telefonnummern 0176 34943494 oder 0172 2707773 zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Kaarst den Kinder-Trödelmarkt aus organisatorischen Gründen abgesagt, ehe die IG Büttgen einsprang und den beliebten Trödel rettete. Damals hatte das Thema auch den Stadtrat beschäftigt.

(seeg)