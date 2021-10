Theaterstück in Kaarst : „König Drosselbart“ für Kinder ab fünf Jahren

Kaarst Im Rahmen des Kinderprogramms „Fetziges für Kids“ zeigt die Stadt Kaarst am Sonntag, 10. Oktober, ab 15 Uhr in der Aula der Realschule (Halestraße 5) das Theaterstück „König Drosselbart“. Die Aufführung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Die Stadt stellt in der Aula an der Halestraße die Rückverfolgbarkeit aller Zuschauer sicher. Deshalb werden die Plätze vom Kulturbereich zugewiesen. Die Verteilung der Plätze erfolgt nach Eingang der Bestellung. Beim Bestellvorgang müssen die Daten aller Besucher angegeben werden. Es gilt die Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Karten sind ausschließlich im Kulturbereich der Stadt Kaarst erhältlich. Es wird keine Tageskasse geben. Der Eintrittspreis beträgt 7,50 Euro. Die telefonische Kartenbestellung ist unter 02131 987382 oder per Email an marina.klose@kaarst.de möglich.