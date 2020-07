„Fetziges für Kids“ in Kaarst : Kindertheater-Programm trotz Corona für 2021 vorgestellt

Kaarst Wie sich die Corona-Pandemie entwickelt, ist noch völlig offen. Dennoch hat die Kulturverwaltung das Kindertheater-Programm „Fetziges für Kids 2021“ mit acht Veranstaltungen vorgestellt.

Angeboten werden Puppenspiele, Musiktheater, Theaterstücke, Mitmachtheater sowie Märchen. Aufführungsorte werden das Forum Halestraße und das Albert-Einstein-Forum sein. Los geht es am 31. Januar mit „Pettersson & Findus“ von der Niekamp Astoria Theater Company. Im Mittelpunkt steht Kater Findus, der die Kompetenz der Erwachsenen in Frage stellt. Nicht in Frage zu stellen sind die erfahrenen Puppenspieler aus Bielefeld. Am 7. März wird das Seifenblasen-Figurentheater mit „Frecher kleiner Ziegenfritz“ erwartet. Es ist eine Abenteuergeschichte mit einem hungrigen Ziegenbock als Hauptfigur, der sich auf dem Weg zu leckerem Futter Gefahren aussetzen muss. Am 30. Mai soll das Niederrhein-Theater mit „König Drosselbart“ nach Kaarst kommen. Die Kids – Mindestalter fünf Jahre – erleben, wie Prinzessin Katharina auf überraschende Weise einen König findet. Als Bettler verkleidet war Katharina zunächst gar nicht angetan von dem, den ihr Vater ihr versprochen hatte. Die Güte des Mannes sollte sie aber überzeugen. Und die Moral von der Geschicht’: Vorsicht gegenüber Vorurteilen walten lassen.

Pädagogischen Wert hat auch „Alles Rabenstark! Oder hauen, bis der Milchzahl wackelt?“ von „Die Complizen“. In diesem Mitmach-Stück mit der bekannten Figur „Rabe Socke“ wird es lebendig und musikalisch zugehen. Und wie nebenbei bekommen die kleinen Zuschauer am 20. Juni Tipps mit auf den (Lebens)-Weg, wie sie am besten Konflikte lösen können. Das Theater „con Cuore“ (“Theater mit Herz“) wird am 29. August 2021 mit „Robbi, Tobbi und das FlieWaTüüt“ auftreten. Das „Ach Ja“ Theater“ wird am 26. September „Polly und der Blitz der Raupe“ präsentieren. Im Mittelpunkt steht Polly, die eine Baby-Allergie bekommt, nachdem sie erfährt, dass sie bald ein neues Geschwisterchen kriegen wird. Am 7. November können Kids ab sechs Jahren mit dem „Nimmerland Theater“ „Ernährung mit HipHop – ein absolut irres Kochduell“ erleben mit sprechenden Tieren in einer Kochshow. Auf dieses Musical folgt am 9. Dezember eine ganz besondere Weihnachtsvorstellung: Das bekannte Wittener Kinder- und Jugendtheater zeigt den Klassiker „Pippi feiert Weihnachten“ von Astrid Lindgren.