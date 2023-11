Kindertheater in Kaarst Programm für 2024 verspricht einige Highlights

Veranstaltungsmanagerin Giraldo ist verantwortlich für die Planung und Durchführung des Kindertheaterprogramms und hat auch für das kommende Jahr Stücke für kleine Theaterfreunde ab drei Jahren, also im Kindergarten- und frühen Grundschulalter ausgewählt, auf die sich auch die ganze Familie freuen kann. Der Startschuss fällt am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr mit dem Theaterstück „Peter Pan“ des KKT Kölner Künstler:innen Theaters, begleitet von Live-Musik und Luftakrobatik. Es folgt das Stück „Meins Meins Deins“, ein Musiktheaterstück über Empathie und Integration des „Ach ja!“-Theaters am Sonntag, 25. Februar (15 Uhr). Das Mitmach-Konzert des „Herrn H.“ am Sonntag, 28. April (ab 15 Uhr), ist ein „echtes musikalisches Highlight“, so Güsgen. Am Sonntag, 26. Mai (15 Uhr), bringt das Wittener Kinder- und Jugendtheater „Petterson und Findus“ auf die Bühne. Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Juni (jeweils 15 Uhr) präsentiert die Musikschule Mark Koll das Kindermusical „Entenoma SOS und die böse Beatrix“ von Kindern für Kinder.