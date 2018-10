Kaarst: Kindergarten an Erftstraße öffnet im Dezember

Kaarst Vor allem wegen der Suche nach einem Investor hat sich der Bau der neuen Kindertagesstätte verzögert.

Anfang Dezember soll es endlich so weit sein: Nach Angaben der Stadt wird dann der reguläre Betrieb der Kindertagesstätte an der Erftstraße beginnen. „Ende Oktober wird die Kita an die Stadt übergeben. Danach erfolgt die Inneneinrichtung“, teilte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Vier Gruppen soll es in der Kita geben. Bislang waren die Kinder in sogenannten Dependance-Gruppen in anderen Einrichtungen untergebracht. Zwei Gruppen in der Kita Bussardstraße, eine Gruppe in der Kita Alte Heerstraße und eine Gruppe in der katholischen Kita Sieben-Schmerzen-Mariens in Holzbüttgen. Doch warum öffnet die Kita an der Erftstraße erst jetzt? „Zum einen hat das bautechnische Ursachen“, teilte die Stadt mit. Der zweite Aspekt, der wesentlich für die Verzögerungen verantwortlich ist: Die Stadt hat lange keinen Investor für das Projekt gefunden.