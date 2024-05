Johanneskirche in Büttgen Kinderchor aus Uganda begeistert beim Schülerkonzert

Die evangelische Johanneskirche in Büttgen verwandelte sich am Dienstagvormittag in einen Konzertsaal, in dem fleißig gesungen und getanzt wurde: Der Kinderchor „Tumaini Voices“ aus Uganda gab ein kleines Konzert für die Kinder der Grundschule Budica. Schülerinnen und Schüler der zweiten, dritten und vierten Klassen wurden von ihren Lehrkräften begleitet, sodass der Kirchenraum bis auf den letzten Platz gefüllt war. Die Atmosphäre war von Beginn an fröhlich, entspannt und ausgesprochen locker.