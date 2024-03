Inszenierung in Martinus-Kirche Kaarst Kinderchöre begeistern mit Singspiel „Jona"

Am Schluss wollte niemand so recht nach Hause gehen: Erst nach zwei Zugaben war die Aufführung des Singspiels „Jona“ (geschrieben, komponiert und herausgegeben von Jürgen Kleinsorge, Lebrecht Heidenreich und Hella Heizmann) am Sonntagnachmittag in der katholischen Pfarrkirche Sankt Martinus wirklich beendet – so groß war die Begeisterung des Publikums im fast komplett gefüllten Kirchenraum.