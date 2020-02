Altweiber in Kaarst : Kinder sind die Stars beim Rathaussturm

Kaarst Das Rathaus ist in närrischer Hand. Die Möhnen nahmen Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus den Schlüssel ab und plünderten die Stadtkasse. Das Kinderprinzenpaar sang ein eigenes Karnevalslied – und alle schunkelten mit.

Ein paar Termine in den Kaarster Grundschulen hatten Cara Seekircher und Matthias Leßmann bereits hinter sich. Dem diesjährigen Kaarster Kinderprinzenpaar standen nach dem Rathaussturm um 11.11 Uhr noch weitere anstrengende Stunden mit rund 15 Terminen bevor: In der Gaststätte Johnen, in Kindergärten oder in Altenheimen. „Wir sind heute bestimmt bis 18 Uhr unterwegs. Das wird noch anstrengend“, sagte Hans Seekircher, Vater der Prinzessin. Doch die Anstrengung konnte man den beiden Zehnjährigen nicht wirklich ansehen. Zwar spielte der Ton den beiden des öfteren einen Streich, doch auch davon ließen sie sich nicht beirren und zogen ihr Programm durch. Dazu gehörte auch ein eigenes Lied. Den Kölner Karnevalshit „Du bes die Stadt“ von den „Bläck Fööss“ dichteten Cara und Matthias auf die Stadt Kaarst um. So hieß es im Refrain: „Kaarst ist die Stadt in der man gerne lebt, Kaarst ist die Stadt in der man nach Freundschaft strebt.“