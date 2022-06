Veranstaltung im Jugendcentrum : Kinder tragen viele Ideen für die Zukunft in Holzbüttgen vor

Holzbüttgen Kinder und Jugendliche waren aufgerufen, bei der Zukunftswerkstatt Holzbüttgen ihre Ideen vorzutragen. Mit den Ergebnisse waren die Verantwortlichen am Ende der Veranstaltung zufrieden.

Seit fast einem Jahr ist die Sport- und Freizeitanlage am Bruchweg in Holzbüttgen in Betrieb. Vor allem die Pumptrackanlage zieht viele Kinder und Jugendliche an. Welche Verbesserungsvorschläge haben sie dennoch für ihren Stadtteil? Diese konnten die jungen Kaarster bei der ersten Zukunftswerkstatt mitteilen. Dazu hatten Christiane Wünsche als Leiterin des Jugendcentrums (JC) der Evangelischen Kirche in Holzbüttgen und „Gastgeberin“ sowie Vertreter diverser Organisationen ins JC eingeladen. Die Beteiligung hielt sich zwar in Grenzen, doch die teilnehmenden Kinder – nur wenige Jugendliche waren gekommen – sprudelten nur so über vor Ideen.