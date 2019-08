VHS-Kursus in Kaarst : Kinder gestalten buntes Bühnenbild

Kaarst Beim VHS-Kursus „Hinter der Bühne“ haben Kinder eine schöne Kulisse geschaffen. Gemacht ist sie aus fünf großen Einzelbildern mit einer Fläche von jeweils zwei Metern mal knapp einem Meter.

Jasmin (12) und Mirja (13) entwickelten das Logo der Fabrik: „World of words“ malten sie in überwiegend blauen Farbtönen auf das Papier. Beiden gefiel der Bühnenbild-Workshop außerordentlich gut: „Wir können unsere eigenen Ideen einbringen“, sagten sie. Sie hätten zwar Tipps von Michaela Kura bekommen, aber in der Gestaltung seien sie völlig frei gewesen. Da habe sie ihnen einfach alles überlassen. Denn: „Es ist nichts falsch von dem, was wir tun“, sagten die beiden Mädchen.