Betreuung in Kaarst : "Kids Club" besucht Kinder während der Corona-Krise zu Hause

Büttgen Alt der „Kids Club“ geschlossen war, haben die Erzieherinnen ihre Kita-Kinder jeden Donnerstag Zuhause besucht. Dann wurde gespielt und erzählt. Für die Erzieherinnen, die Eltern und die Kinder war das eine schöne Tradition und eine nette Abwechslung.

Mittlerweile herrscht in der privaten Kindertagesstätte „Kids Club“ an der Pampusstraße in Büttgen wieder Normalbetrieb. Vor wenigen Wochen sah das noch anders aus: Von den 21 Kindern, alle jünger als drei Jahre, waren zu Zeiten der Notbetreuung höchstens fünf in der Einrichtung, wie Melanie Plücken, Leiterin vom „Kids Club“, sagt. Damit die restlichen Kinder aber auch was von den Erzieherinnen haben, steckte das Team die Köpfe zusammen und überlegte sich, die Kinder einfach zu Hause zu besuchen. „Wir haben die Termine mit den Eltern abgesprochen, damit niemand überraschenden Besuch bekam“, sagt Plücken. Gemeinsam mit einer Erzieherin des Teams – immer im Wechsel – startete Plücken jeden Donnerstag um 9 Uhr zu den „Hausbesuchen“. Dabei fuhr die Leiterin stes die gleiche Tour. „Die Kinder haben sich sehr gefreut“, erinnert sich Plücken: „Auch die Eltern waren glücklich“.