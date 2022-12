Karnevalssitzungen in St. Martinus Kfd Sankt Martinus ist wieder jeck

Die Zahl der Sitzplätze ist am Freitag auf 120 beschränkt, am Sonntag auf 84 – so stehen die Stühle nicht zu dicht. Die Eintrittspreise wurden für Mitglieder um zwei und für Nichtmitglieder um drei Euro angehoben. In Küche und Service werden jugendliche Helfer mit dem neuen Vorstand aktiv sein. Er ist seit Oktober 2021 im Amt, nachdem die kfd über lange Zeit nur von einen kommissarischen Vorstand geleitet wurde. Erste Vorsitzende ist Ute Pfeiffer, ihre Stellvertreterin heißt Bernadette Schinken. Christiane Louis kümmert sich um die Finanzen und setzt als evangelische Christin ein Zeichen für die Ökumene. Judith Ahrens ist für die Mitgliederverwaltung zuständig. Brigitta Jansen und Petra Indenhuck übernehmen die liturgische Gestaltung von Andachten und geistlichen „Haltestellen“.