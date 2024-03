Geschäftsführerin des „Kunstcafés Einblick“ Kfd ehrt Brigitte Albrecht als „Frau des Jahres“

Vor 20 Jahren gründete Albrecht den „Verein zur Förderung eines Kunstarbeitsprojekts für Menschen mit geistiger Behinderung“, der zugleich die Geburtsstunde des in Kaarst allseits beliebten Kunstcafés Einblick war. Denn Albrecht zeichnen tiefes Mitgefühl, Herzlichkeit und unerschütterlicher Glaube an die Inklusion aus, sagte Petra Indenhuck. Ihre Vorstandskollegin Karola Höhn bezeichnete in ihrer Laudatio Brigitte Albrecht als „kleine große Frau“. Der Wahlspruch der früheren Förderschullehrerin lautete stets: „Fördern durch Fordern“. Sie setzte sich vehement dafür ein, die Kreativität und Leistungsfähigkeit von geistig beeinträchtigten Menschen zu unterstützen. Deshalb rief sie 2004 den Verein ins Leben, weil sie fest daran glaubte, dass auch Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Platz finden können und sollten: „99 Prozent gingen nach dem Schulabschluss in eine Werkstatt“, erinnerte sich Brigitte Albrecht. Viele hielten die Gründung des Vereins damals für eine „spinnerte Idee“ – zunächst wollte Albrecht ein Atelier und eine Galerie betreiben. Doch Geld floss nur für einen gastronomischen Betrieb. So entstand das Kunstcafé Einblick, inzwischen eine Kaarster Institution: Es ist das erste Integrationsprojekt in NRW in privater Trägerschaft und finanziert sich ausschließlich über einen Förderverein, Spenden und Patenschaften.