Europäische Tage des Kunsthandwerks in Kaarst Keramikkünstlerin gibt Einblick in ihr Handwerk

Die Kugelkanne an sich hat Martina M. Thies bereits am Mittag hergestellt, am Nachmittag folgen dann Tülle, Deckel und Henkel. Das stellt die Keramikkünstlerin an einer Drehscheibe aus Ton her und setzt die verschiedenen Komponenten am Ende zusammen. „Normalerweise warte ich einen halben Tag, bis der Ton härter ist, jetzt ist er noch ziemlich weich“, sagt Thies. Doch am Ende passt alles, auch das wichtigste Teil sitzt gut: der Henkel. „Wenn man am Henkel irgendwas verändern will, geht das nicht gut“, sagt die Künstlerin. Denn die Stelle, an der der Henkel mit der Kanne verbunden wird, ist die gefährlichste, weil dort große Bruchgefahr besteht. „Die Verbindung muss direkt da sein, man darf nichts verbessern“, so die Expertin.