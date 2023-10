Austauschprogramm in Kaarst Kenianer erlebt deutsche Landwirtschaft auf dem Coenen-Hof

Im Rahmen eines Austauschprogramms des Deutschen Bauernverbandes ist John Wakesho aus Kenia zu Gast auf dem Hof von Rainer und Ulrike Coenen und macht dort ein Praktikum. Angekommen ist er im August, im November kehrt er zurück in seine afrikanische Heimat. Dort wohnt er in einer Stadt, seine rund 1,5 Hektar große Farm ist 500 Kilometer weit entfernt. „Einmal in der Woche schaffe ich es höchstens, auf dem Hof nach dem Rechte zu sehen“, sagt Wakesho im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn hauptberuflich arbeitet er für die Kenya National Farmer’s Federation (KENAFF), den kenianischen Bauernverband, der seinen Hauptsitz im Südwesten der Hauptstadt Nairobi hat.